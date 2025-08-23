Фото: 5-tv.ru

Средства были переданы на поддержку гражданских и военных проектов Киева.

За первые семь месяцев 2025 года Евросоюз перевел Украине 10,1 миллиард евро, которые были получены из замороженных активов Центрального банка России. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК).

Уточняется, что киевский режим получил по одному миллиарду евро в марте, мае, июне и июле, три миллиарда евро в январе и чуть более трех миллиардов евро в апреле.

По данным газеты, некоторые политики высказываются за то, чтобы Украине передать все замороженные активы РФ. Однако экономисты предостерегают от такого шага, отметив, что это повлечет разрушительные последствия для финансовой системы страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия считает себя жертвой разрыва отношений ЕС с Россией. На ситуацию может повлиять окончание украинского конфликта. Глава финской Центральной торгово-промышленной палаты Юхо Ромакканиеми подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Хельсинки до начала конфликта на Украине представлялось взаимовыгодным. Он полагает, что восстановление экономических отношений будет выгодным для обеих сторон.

