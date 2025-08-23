Избитый в Щелково футболист Ерошевич умер в больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Происшествие случилось 17 августа рано утром на Пролетарском проспекте в Щелково.

В коме умер 20-летний футболист Арсений Ерошевич, которого зверски избили трое мигрантов в Щелково. Об этом сообщила его сестра в беседе с 5-tv.ru.

Все произошло 17 августа утром на Пролетарском проспекте в Щелково. Арсению нанесли тяжкие телесные повреждения. Парня госпитализировали.

В управлении МВД по региону сообщали, что нападавшие были задержаны по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Двое из троих нападавших признали свою вину. Все они были заключены под стражу до 17 октября.

По предварительным даням, конфликт начался в местном баре и продолжился на улице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир скончался на борту рейса Москва—Сочи. Во время полета 56-летнему пассажиру внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж оперативно начал оказывать первую помощь, а командир воздушного судна принял решение выполнить экстренную посадку в аэропорту Минеральные Воды. На место вызвали медицинскую бригаду. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, прибывшие специалисты констатировали смерть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.