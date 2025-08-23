Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая

Фото: Telegram/Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Официальный канал/gitis_official

В возрасте 95 лет ушла из жизни заслуженный работник искусств России, специалист по сценическому движению и фехтованию Анастасия Вербицкая. Об этом сообщили в Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«Сегодня на 96-м году жизни умерла Анастасия Всеволодовна Вербицкая — выдающийся педагог ГИТИСа, один из крупнейших в мире специалистов по сценическому движению и фехтованию, заслуженный работник искусств России», — говорится в сообщении.

В ГИТИСе Вербицкая преподавала почти 40 лет и посвятила этому делу всю жизнь.

Ученики всегда вспоминали своего преподавателя с благодарностью. Вербицкую навсегда запомнят, как очень доброго, глубокого и остроумного человека, отмечает коллектив культурного учреждения.

