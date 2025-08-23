«Дети сидят прямо на песке»: сотни тысяч людей живут в палаточном городке на западе Газы

Фото, видео: Reuters/Hatem Khaled; 5-tv.ru

Переселенцы отказываются покидать это место, несмотря на смертельную угрозу.

Сотни тысяч жителей Газы нашли временное пристанище в палатках в районе Шейх Радван, ведь других убежищ для них просто нет. Об этом сообщил корреспондент телеканала Al Mayadeen Махмуд Алавадия в беседе с «Известиями».

«Дети живут здесь, сидят прямо на песке. Под палящим солнцем эти палатки не защищают ни их самих, ни их семьи — ни от зимнего холода, ни от летнего зноя», — делится корреспондент.

По словам Махмуда, переселенцы обращаются к международному сообществу и организациям с просьбой о защите и создании хотя бы минимальных условий для выживания. Корреспондент отметил, что жители Газы не покидают это место, несмотря на смертельную угрозу.

«Они стараются держаться и оставаться здесь насколько это возможно, несмотря на голод, который израильская оккупация навязывает всему сектору Газа», — добавил Алавадия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Израиль блокирует возможность ввоза гумпомощи в сектор Газа.

