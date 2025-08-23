В отношении блогера Арсена Маркаряна расследуется дело о реабилитации нацизма

Фото: Instagram*/arsenmarkaryan

Уголовное дело в отношении блогера возбудили еще весной этого года.

В отношении блогера Арсена Маркаряна расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что дело возбудили еще весной, тогда же он был объявлен в розыск.

По данным прокуратуры, поводом стало интервью с Маркаряном, где он высказал свою русофобскую позицию. В частности, он оскорблял бойцов специальной военной операции (СВО), их родственников, правоохранительные органы, а также предлагал бомбить российские города.

Данные материалы были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. В марте была начата доследственная проверка в отношении блогера.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

