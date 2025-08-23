Белый дом планирует передать бизнесу 20 тонн плутония из ядерных боеголовок

Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

Это сырье американским компаниям может достаться бесплатно.

США рассматривает возможность передать энергетическим компаниям 20 тонн оружейного плутония. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, этот плутоний может быть использован в качестве топлива для атомных реакторов.

«20 тонн будут взяты из более крупного запаса оружейного плутония объемом 34 тонны», — сказано в публикации.

Речь идет о запасах плутония, который был накоплен в период холодной войны. Его, как отмечают авторы статьи, Америка должна была уничтожить еще 25 лет назад. Тогда, в 2000 году, РФ и США подписали соглашение о нераспространении этого сырья. Также страны обязались уничтожить свои запасы.

Как утверждает Reuters, администрация президента США Дональда Трампа может передать этот материал бизнесу по символической цене или вовсе бесплатно. Однако все расходы, связанные с его транспортировкой, должны взять на себя компании, которые хотят заполучить плутоний.

