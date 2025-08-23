Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Это стало возможным благодаря решительным действиям подразделений группировок войск «Юг» и «Запад».

Минобороны РФ заявило, что населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике был взята под контроль в результате действий группировки войск «Юг».

Одновременно подразделения группировки «Запад» по информации ведомства освободили село Среднее в Донецкой Народной Республике.

Ранее 22 августа Министерство обороны сообщало о взятии под контроль Владимировки и Русина Яра в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

