Жители Гагаузии возложили цветы к Мемориалу Славы воинам-освободителям в Комрате

Мероприятие прошло в честь 81-годовщины освобождения города от румынско-немецких захватчиков.

В честь 81-й годовщины освобождения города Комрат в Гагаузии от румынско-немецких захватчиков местные жители возложили цветы к Мемориалу Славы воинам-освободителям. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Василий Мойсеенко.

Этот памятник не ремонтировали с 1975 года, он был восстановлен благодаря материальной поддержке мецената Илона Шора, отмечает журналист.

Теперь на этом месте вновь станет возможно проводить памятные мероприятия, где гагаузы смогут чествовать героев Великой Отечественной войны.

«В нашей стране свыше двух тысяч военно-мемориальных объектов, относящихся к истории Великой Отечественной войны. К большому сожалению, большая часть из них сегодня нуждается в ремонте, а некоторые в стопроцентном восстановлении», — сказал глава национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Есть большое количество документации, где подробно рассказывается о подвигах гагаузов в годы войны против фашистов, добавил Петрович.

Он подчеркнул необходимость наличия госпрограмм по поддержанию воинских памятников, чтобы сохранить историческую память. Достойный пример тому, как нужно относиться к памяти о Великой Отечественной войне, показывают Гагаузия и город Комрат.

