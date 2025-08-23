С операции по эвакуации Наговициной с пика Победы начали снимать спасателей

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ekaterina Iakim; 5-tv.ru

В МЧС Киргизии предполагают, что женщина погибла.

Операцию по эвакуации с пика Победы российской альпинистки Натальи Наговициной могут не возобновить. Спасатели уходят с горы из-за ухудшения погоды. Об этом 5-tv.ru рассказал руководитель спасательной группы Виталий Акимов.

Альпинист сообщил, что он вместе с командой также пытался найти тело итальянца Луки Синигалью, но безуспешно. Мужчина хотел спасти Наговицину самостоятельно, но погиб, не дойдя до ее палатки.

Поиски, как уточнил Виталий Акимов, пришлось свернуть из-за его плохого самочувствия: в горах на высоте шесть тысяч метров дала знать о себе старая травма спортсмена.

«На травке-то хорошо вообще. Ну, вниз спускаешься, всегда хорошо себя чувствуешь. Наверх идешь — надо быть хорошо подготовленным», — пояснил Акимов.

Кроме того, спасателей снимают с пика Победы из-за ухудшения погоды.

До этого в МЧС Киргизии предположили, что Наговицына, которая во время спуска с вершины сломала ногу, вероятнее всего, погибла. У нее не было ни еды, ни воды. Женщина оказалась в ловушке больше десяти дней назад. Последний раз альпинистка выходила на связь 16 августа.

