В Росреестре раскрыли города России с самыми короткими названиями

Фото: © РИА Новости/Вадим Брайдов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В наименованиях таких населенных пунктов есть всего три символа.

На территории Российской Федерации зарегистрировано 16 городов с самыми короткими наименованиями. В названии таких населенных пунктов содержится всего три символа. Об этом сообщили в Росреестре.

По информации ведомства, к таким населенным пунктам относят: Уфу, Дно, Обь, Осу, Оху и Реж. Кроме того, в Ивановской области располагаются два города с самым коротким наименованием — Южа и Шуя.

Всего на территории России зарегистрировано 1242 населенных пункта.

До этого Росреестр раскрыл город в РФ с самым длинным названием — Александровск-Сахалинский. Он находится на Дальнем Востоке. По данным на 2023 год, там проживает больше восьми тысяч человек. Александровск-Сахалинский был назван в честь императора Александра II. История этого города началась более 150 лет назад. Сначала он использовался в качестве места для ссылки уголовных преступников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием со дня основания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.