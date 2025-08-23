Силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над Брянской областью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Информации о пострадавших и разрушениях в результате инцидента не поступало.
Силы противовоздушной обороны России за утро 23 августа уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В период с 8:20 мск до 9:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — говорится в заявлении ведомства.
Информации о пострадавших и разрушениях в результате инцидента не поступало.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее, писал 5-tv.ru, ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX