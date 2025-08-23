В НАТО опровергли информацию о планах отправить войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

Ранее Марко Рютте заявил, что Альянс готов оказать поддержку Киеву.

НАТО не обсуждает отправку своих солдат на Украину. Об этом заявил председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

Такое заявление он сделал на фоне слов генерального секретаря НАТО Марко Рютте. Пару дней назад политик сообщил о готовности Альянса участвовать в развитии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако перед этим, по его словам, Киеву якобы нужно подписать мирный договор с Москвой.

Драгоне же в рамках беседы с Corriere della Sera назвал разговоры о возможном размещении контингента НАТО на Украине преждевременными. Кроме того, он сомневается в наличии у Альянса уже готовых формирований для подобной миссии.

«Эти вопросы являются частью международной политики и переговоров с Москвой», — добавил адмирал, подчеркнув, что руководство блока никогда не обсуждало отправку своих войск в Киев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп анонсировал важное решение по Украине через пару недель. По его словам, возможно, он одобрит новые санкции против России.

