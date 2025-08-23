Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Он скончался в Москве после продолжительной болезни.

Журналист и исполнительный директор агентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский умер на 59 году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации издания, журналист умер в Москве после продолжительной болезни.

Кирилл Вышинский родился в 1967 году в Днепропетровске Украинской ССР. После окончания университета работал учителем русского и литературы в своем родном городе.

В середине 1990-х сменил сферу деятельности и устроился на телевидение. Он сотрудничал со многими федеральными российскими каналами, а также вел различные передачи. В 2014-м Кирилл Вышинский был награжден российской медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Через год журналист получил гражданство РФ, сохранив при этом и украинское.

В 2018 году его задержали в Киеве и обвинили в госизмене. Через год в рамках обмена с Украиной Россия вернула Вышинского в Москву.

