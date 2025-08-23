Путин наградил Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Генеральный секретарь Российского футбольного союза удостоен награды за развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе, который подписал Владимир Путин, сказано, что Максим Митрофанов награжден за развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Максиму Митрофанову 43 года. Пост генерального секретаря РФС он занимает последние несколько лет, с 2022-го. До этого он был директором по развитию Российского футбольного союза. Также Митрофанов десять лет, с 2007 по 2017 годы, возглавлял петербургский клуб «Зенит».

