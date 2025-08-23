МЧС Киргизии заявил о возможной гибели российской альпинистки Наговициной

Фото: 5-tv.ru

Женщина оказалась в ловушке на пике Победы 12 августа.

В МЧС Киргизии предполагают, что застрявшая на пике Победы российская альпинистка Наталья Наговицина погибла. Об этом 5-tv.ru сообщил глава пресс-службы ведомства республики.

«Подтверждаю. Предположение о ее гибели высказали все эксперты наши», — сказал мужчина, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Женщина застряла на пике Победы еще 12 августа. Последний раз альпинистка выходила на связь около недели назад. Все это время сотрудники МЧС делали все возможное, чтобы вызволить россиянку, которая сломала ногу в горах. Однако сделать это оперативно не получилось из-за ухудшения погодных условий.

Предположительно, Наговицына пряталась от сильного холода в спальном мешке в разорванной палатке. Известно, что несколько лет назад женщина вместе с мужем уже поднималась на эту вершину. Тогда их поход закончился трагедией — мужчина погиб. В этот раз женщина пошла в гору, чтобы почтить его память.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что альпинисты прекратили операцию по спасению Натальи Наговициной в Киргизии.

