МИД РФ: в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайшие родственники

Сейчас ведомство находится на связи с российскими дипломатами в Палестине.

В настоящее время в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайшие родственники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве пояснили, что это российские граждане, которые не захотели уехать из Газы в октябре 2023 года на фоне начавшегося палестино-израильского конфликта. Тогда в ходе массовой эвакуации регион покинули около 1200 человек. Они были вывезены из Газы самолетами МЧС России.

Однако нашлись и те, кто по разным причинам отказался покидать город. Среди них — россияне вместе со своими супругами и несовершеннолетними детьми из числа палестинцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на Газу. Это произошло сразу после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отдал приказ уменьшить сроки операции по разгрому радикального палестинского движения ХАМАС.

