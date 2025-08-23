Прославленный жокей коня Секретариата и рекордсмен Рон Теркотт умер в 84 года

Фото: © Getty Images/Bettmann / Contributor

В 1979 году канадский наездник был включен в Зал славы Национального музея скачек.

Канадский жокей Рон Теркот, в 1973 году выигравший «Тройную корону» на легендарном коне Секретариате, скончался в 84 года. Об этом сообщается в материале издания New York Post со ссылкой на заявление семьи. Отмечается, что спортсмен умер от естественных причин в своем доме. Родственники подчеркнули, что хоть мир запомнит Теркотта как жокея Секретариата, для них он останется «прекрасным мужем, любящим отцом, дедушкой и великим наездником».

Рон дважды выигрывал на скачках Кентукки Дерби, Прикнесс и Бельмонт Стейкс. Рекорд его коня Секретариата — 2:24 в Бельмонте, он выиграл 31 дистанцию. Это достижение так и остается лучим результатом последних 52-х лет. На счету Теркотта более трех тысяч выигранных скачек, он оставался в седле почти двадцать лет. Карьеру пришлось завершить в 1978-м из-за травмы, полученной при падении. Жокей остался частично парализованным, он передвигался в инвалидном кресле.

Дружба Теркотта и Секретариата сделало имя наездника нарицательным в гонках, сам он называл это «любовью с первого раза». Своего коня считал исключительным, других таких, говорил Рон, никто и никогда больше не узнает. Как сказал Теркотт в 2023 году, почти через 50 лет после скачек на Секретариате в Бельмонте, этот конь «делал то, чего вы никогда не видели и никогда не увидите снова».

Председатель Фонда жокеев-инвалидов Уильям Дж. Панк назвал Теркотта одним из величайших чемпионов и послов этого вида спорта, поблагодарил его за активную деятельность и помощь пострадавшим наездникам. В 1979 году Рон был включен в Зал славы Национального музея скачек. В 1984-м он стал первым лауреатом Мемориальной премии Авелино Гомеса, ежегодно присуждаемой заслуженным жокеям Канады. В 2015-м в родном городе Теркотта Гранд-Фоллс, штат Нью-Брансуик, была открыта статуя, изображающая его и Секретариата на финишной черте.

