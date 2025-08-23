В сетях микропластика: озеру Байкал угрожает экологическая катастрофа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Вода озера Байкал постепенно насыщается микропластиком — мельчайшими частицами полимеров, поступающими в него из малых российских рек, вод Селенги из Монголии, неочищенных сточных вод предприятий и бытового мусора с несанкционированных свалок. Существенным источником загрязнения также стали затонувшие рыболовные сети, изготовленные из пластика. Полностью избавить Байкал от микропластика невозможно, но, как показал опыт, очистка дна от сетей может устранить ключевые токсичные очаги.

Юная девушка-дайвер с усилием натягивает мокрый после вчерашнего погружения гидрокостюм. Ранним утром у мыса Толстый, что примерно в 30 минутах ходьбы от Листвянки, температура воздуха и воды держится около 10 градусов. Для неподготовленного человека такие условия будут настоящим испытанием — но не для нее. Вместе с другими дайверами она снова отправляется на дно Байкала, чтобы извлечь полимерные рыболовные сети — один из наиболее опасных факторов загрязнения крупнейшего озера страны.

Полимерные сети, попадая в воду, становятся источником микропластика, наносящего вред водной экосистеме. Эти частицы проникают в озеро через поверхностные воды, что подтверждается результатами научных исследований, фиксирующих высокие концентрации микропластика в районах, популярных у туристов.

Пластик на поверхности — прямая угроза. Синтетическая одежда выделяет волокна, которые вместе с сточными водами попадают в Байкал. Такие волокна легко идентифицируются при анализе проб. Рыболовные полимерные сети, оставаясь на дне, со временем разрушаются и попадают в толщу воды. За последние пять лет содержание микропластика в озере увеличилось в полтора раза, и с этой проблемой надо бороться уже сейчас, рассказала «Известиям» Александр Кононов, старший научный сотрудник Института земной коры СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук.

Помимо глубин, дайверы осматривают прибрежные участки, где волны выбрасывают потерянные сети. Эти сети цепляются за камни, деревья и скальные выступы. Немало таких находок делается и у западного обрывистого берега.

Команду возглавляет Михаил Сисенков. За три недели экспедиции мы исследовали около 35 км дна в районе Кругобайкальской железной дороги и очистили примерно 100 км береговой линии от бухты Песчаная до Култука. Обнаружено сотни километров полимерных сетей, говорит он.

Сети, унесенные течением, могут удаляться от места сброса на десятки километров и нередко поедаются рыбой, которая впоследствии попадает в пищу людям. Поэтому критически важно извлекать такие сети как можно скорее.

Сегодня команда работает у мыса Толстый. Погодные условия благоприятны: облака рассеялись, и солнце отражается от поверхности. Дайверы на сапах направляются к месту погружения — всего около 20 метров от берега, но дно здесь крутое и каменистое. Они спускаются под воду для обследования.

Поиск сетей затрудняется штормами и мутной водой — при волнении более четырех баллов работы прекращаются, так как видимость почти нулевая.

Наиболее прозрачна вода в июне. Позже, с прогревом, начинается цветение, и видимость на поверхности снижается. Однако на глубине 12–15 м картина проясняется. На глубинах до 30 м можно четко различить чужеродные предметы. В этом году июль по прозрачности воды почти не уступал июню.

Процедура извлечения сети состоит из нескольких этапов. Сначала дайверы обнаруживают ее, крепят к бую, который наполняется воздухом и всплывает, поднимая сеть. Перед этим необходимо освободить ее от зацеплений: камней, коряг, рыбы и подводной флоры. Работа трудоемкая и может длиться до трех часов на глубине до 40 метров при температуре +4 градуса.

Время операции зависит от длины сети и сложности ландшафта дна.

Сеть может казаться бесконечной. Одну, длиной около 200 метров, мы нашли на глубине около 200–300 м. Чтобы вытащить ее на палубу, нам понадобился почти час. Работали в пятером, едва справились. Подъем любой сети — процесс непредсказуемый, поделилась Сисенков.

Часто невозможно точно определить глубину, на которой лежит сеть: подцепив ее на 30–40 м, позже выясняется, что она залегала на 70–80 м. Такие сети тянутся, как без конца.

Основная масса обнаруженных сетей — китайского производства: они легкие, полимерные и легко рвутся. Встречаются и советские, из шелковых нитей, но намного реже.

Любая сеть в воде разлагается десятилетиями, постепенно загрязняя озеро. Уровень загрязненности ученые фиксируют в ходе регулярных наблюдений.

Байкал уникален по составу воды — ультрапресной, с низким содержанием солей. В нем обитают многочисленные эндемики, обеспечивающие устойчивость и чистоту экосистемы, рассказал Александр Кононов.

В Байкал впадает множество рек, включая Селенгу. Благодаря сложной системе циркуляции, вода насыщается кислородом и сохраняет необходимую температуру.

Возраст сети определяют по прочности: если легко рвется — ей 10–15 лет, если целая — не более пяти. Такие старые сети распадаются на части, превращаясь в микропластик. Дайверы часто поднимают не сети, а их фрагменты, складывая их в 50-литровые мешки. Обычно после одного погружения удается наполнить два-три таких мешка.

По наблюдениям ученых, основное скопление микропластика приходится на центр озера — именно туда его сносят течения.

Это так называемое микропластиковое пятно связано с циркуляцией воды. В Байкале нет ярко выраженных водоворотов, как в морях, но циркуляционные зоны все же формируются, особенно в районе впадения Селенги, которая и является главным источником загрязнения. Это вполне объяснимо, пояснил «Известиям» Олеся Ильина, сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Биофака МГУ им. М.В. Ломоносова.

Сетью можно укрыть баскетбольное поле

Работы продолжаются. Через два часа команда поднимает еще две сети, каждая длиной около 20 метров. В этот раз без сюрпризов, но прежде вытаскивали ведро, упаковку мяса и даже новогоднюю елку. По мнению дайверов, на юго-востоке, в районе Танхоя, где пока мало исследований, странных находок может быть больше. Интерес представляют и участки от Бугульдейки до Ольхона — раньше там работал рыбзавод.

Представьте себе баскетбольное поле — вот такой площадью покрывают выброшенные сети на дне Байкала. С виду это может показаться даже красивым, но понимание того, что они лежат там десятилетиями, нанося вред и унося жизни организмов, делает это зрелище пугающим. Сети буквально окутали дно озера, а их извлечение — дело крайне сложное, подытожил Михаил Сисенков.