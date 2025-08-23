«Хорошее предложение»: Путин поддержал идею запретить вейпы

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инициатива будет испробована в пилотном режиме в Нижегородской области.

Президент России Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия на полный запрет вейпов. Данная инициатива будет испробована в пилотном режиме в Нижегородской области. Никитин поднял вопрос о распространении курительных приборов и смесей среди детей на встрече с главой государства в Сарове.

Губернатор доложил главе государства о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, сфере образования и реализации национальных проектов. Никитин заявил, что Нижегородская область готова стать первым, кто запретит «эту гадость» в оптовой торговле и в обращении.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — ответил Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове президент РФ заявил — все, что было повреждено Вооруженными силами Украины (ВСУ) в приграничных регионах России, будет восстановлено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.