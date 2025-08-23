Исполняющий обязанности главы МИД Нидерландов Каспар Велдкамп ушел в отставку

Фото: www.globallookpress.com/John Beckmann/Defodi Images

Все однопартийцы Велдкампа решили покинуть посты вслед за ним из-за несогласия с политикой страны в отношении Израиля.

Исполняющий обязанности (и.о.) министра иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп добровольно покинул свой пост. Об этом говорится в материале портала NU.nl. Причиной такого решения он назвал невозможность добиться соглашения с остальными членами временного кабмина о дополнительных мерах против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.

«Я вижу, что не могу принять достаточно значимых дополнительных мер» для усиления давления на Израиль», — сказал он.

Как отметили авторы материала, Велдкамп также заявил об ограниченности своих возможностей самостоятельно проводить политику и определять курс, который он считает необходимым». Обсуждение санкций против Израиля продлилось несколько часов, но желаемых результатов дипломату не принесло. Подчеркивается, что он уже сталкивался с «сопротивлением на нескольких заседаниях кабинета министров».

В связи с этим Велдкамп не выступит в парламенте. Члены парламента весь день ждали завершения дебатов по Газе, но по итогу констатировали отставку Велдкампа и ожидание выступления в парламенте премьер-министра Дика Схофа вместо него. Представители оппозиции, оставшиеся на стороне и. о. главы МИД, раскритиковали власти за отсутствие ясности в контексте мер, принимаемых кабмином в отношении Израиля.

Вскоре после этих событий все члены правительства Нидерландов от партии «Новый общественный договор», в которой состоит Каспар Велдкамп, приняли решение подать в отставку вслед за ним в знак солидарности. Свои полномочия сложат, в том числе, и. о. вице-премьера Эдди ван Хеюм, и. о. главы МВД и главы Минобразования Юдит Аутермарк и Эппо Брейнс, временно возглавляющий министерство здравоохранения Даниэль Янсен, а также четыре статс-секретаря.

Нидерланды 8 августа отменили поставки военно-морской техники в Израиль из-за ухудшения ситуации в секторе Газа. Отмечалось, что внешнеполитическое ведомство страны отозвало три лицензии на экспорт компонентов военных кораблей в Израиль. Велдкамп называл этот шаг уникальным.

Ранее, писал 5-tv.ru, власти Нидерландов признали, что Израиль не выполняет условия соглашения, заключенного в июле с Евросоюзом для облегчения гуманитарной ситуации жителей сектора Газа.

