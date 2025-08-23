Путин назвал способность сохранять суверенитет самой важной для России

Фото: Гердо Владимир/ТАСС

Без него, по словам президента, страна прекратит свое существование.

Способность сохранять собственный суверенитет крайне важна для России, так как утратив ее, страна просто перестанет существовать в ее сегодняшнем виде. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

«Для такой страны, как наша, чрезвычайно важным, просто самым важным является способность сохранять свой суверенитет. Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. Россия не может, с утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнем виде. Это абсолютно точно», — сказал глава государства.

На той же встрече Путин подчеркнул, что у России нет стран-недругов, в есть только недружественные элиты в некоторых из них. Но несмотря на это, Москва продолжает сотрудничать с такими государствами — например, поставляя им ядерное топливо. Кроме того, российские ученые ведут совместные работы с коллегами из Европы и НАТО в автомной сфере.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин оценил значение прихода ко власти в США Дональда Трампа. Почему президент РФ видит в его возвращении в Белый дом добрый знак и даже «свет в конце тоннеля»? Ведь нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном, по мнению Путина, все еще находятся на «крайне низком уровне».

