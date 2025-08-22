Путин: Северный морской путь значим для России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

У страны есть атомный флот, аналогов которого нет в мире.

Северный морской путь (СМП) значим для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

По словам российского лидера, многие страны заинтересованы в использовании СМП, поэтому было бы «глупо его не развивать». Путин также предположил, что количество перевозок по Северному морскому пути со временем будет только расти. А у России уже есть уникальный атомный флот, который в ближайшее время пополнится на пять ледоколов.

«Есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок будет резко увеличиваться в связи с увеличением навигации. Но даже, если этого не произойдет. у нас будет такой ледокольный флот, который мы планируем. У нас восемь атомных ледоколов — в мире такого флота нет, ни у одной страны», — поделился Путин.

Кроме этого, Путин назвал военным преимуществом РФ тот факт, что ее стратегические подводные лодки ходят в северных широтах и «пропадают с радаров».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с приходом Трампа к власти в отношениях РФ и США замаячил «свет в конце тоннеля». Таким мнением поделился Владимир Владимирович.

