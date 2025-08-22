Путин высоко оценил программу «Спасской башни» по поддержке семей участников СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Фестиваль проходит с 22 по 31 августа на главной площади страны — у стен Кремля.

Президент РФ Владимир Путин отметил обширную программу VII Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». В этом году она направлена на поддержку семей участников специальной военной операции (СВО)по защите Донбасса.

Как отметил глава государства, этот масштабный форум заслужил особое место в календаре праздников и культурной жизни России. Он отметил, что «Спасская башня» — один из наиболее успешных, впечатляющих проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. Приветствие участников фестиваля от лица Путина опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Особо отмечу обширную благотворительную программу нынешнего фестиваля, направленную на поддержку семей участников СВО, искреннюю заботу организаторов о создании отдельного творческого пространства для юных зрителей», — сказано в заявлении.

Фестиваль «Спасская башня» проходит с 22 по 31 августа в Москве — на главной площади страны. Как подчеркнул президент в своем обращении, это событие ежегодно объединяет у стен древнего Кремля, в московских парках и скверах военные оркестры, хореографические, фольклорные коллективы, а также исполнителей из разных государств, «славится одухотворенной атмосферой и зрелищностью».

В этом году на мероприятии выступят оркестры Минобороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии, коллективы из ОАЭ, Белоруссии, Монголии, Италии и другие. Фестиваль в 2025-м также приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвятили защитникам Отечества.

