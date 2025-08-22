Путин рассказал о повышении интереса к инженерным профессиям в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для подготовки кадров в ядерной отрасли нужна ранняя профориентация.

Инженерные профессии стали интересовать больше молодых людей в России. При этом, для подготовки кадров в ядерной отрасли нужна ранняя профориентация. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове.

«В этом году при сдаче единого государственного экзамена уже значительное количество школьников выбрали именно физику, математику, химию, биологию как основной предмет. Ну и вообще интерес к инженерным профессиям повышается», — заявил он.

По словам президента России, на данный момент грамотная подготовка и профориентация являются одними из ключевых направлений в разных сферах, в числе которых и атомная промышленность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отечественные атомщики создали надежный ядерный щит. Об этом высказался Владимир Владимирович. Он отметил, что страна обязана ученым атомной отрасли своим независимым от иностранных государств развитием.

Также Путин обратил внимание на работу «Ростатома». По его словам госкорпорация внедряет передовые технологии по стране, в числе которых квантовые компьютеры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.