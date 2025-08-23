Перестройка вместо хаоса: в прогноз Таро на неделю с 25 по 31 августа
Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.
Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.
Полина Гримм
Таролог
Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 25 по 31 августа 2025 года.
Общая энергия недели (Карта Таро — Колесо Фортуны)
Карта Колесо Фортуны — символ перемен, циклов, судьбы, внезапных поворотов. Эта неделя — начало важного ретроградного периода Меркурия, и энергия напоминает: не все зависит от вас. Но вы — часть большого потока.
Что-то может измениться неожиданно:
- планы сдвинутся;
- придут старые проблемы;
- поступит неожиданное известие.
Но это не хаос. Это — перестройка. Что-то, что вы начали при Новолунии в Льве, теперь возвращается, чтобы вы могли внести коррективы, завершить, переосмыслить.
Здоровье (Карта Таро — Двойка Кубков)
Карта говорит о гармонии, балансе, партнерстве с телом. Вы уже находитесь в фазе, когда начинаете слушать себя.
Возможно, вы восстанавливаете режим, начинаете заботиться о питании, или обращаетесь к специалисту, с которым чувствуете доверие.
Также возможны позитивные изменения в эмоциональном здоровье — вы налаживаете контакт с собой или с близким человеком, что положительно влияет на общее состояние.
Используйте энергию ретрограда, чтобы пересмотреть подход к здоровью. Не спешите с новыми методами — лучше вернуться к проверенным.
Забота о себе — это не только лекарства, но и гармония с теми, кто рядом.
Финансы (Карта Таро — Перевернутая Семерка Пентаклей)
Карта указывает на неудовлетворенность результатами, разочарование в ожиданиях. Возможно, вы вложили силы, время, ресурсы — а отдачи пока не видите. Или же поступление средств задерживается. Но это не провал. Это — время переоценки.
Ретроградный Меркурий призывает:
- пересмотреть бюджет;
- вернуться к старым проектам;
- закончить то, что было начато;
- исправить ошибки в документах, договорах.
Не принимайте поспешных решений. Не бросайте начатое. Лучше внести коррективы.
То, что сейчас кажется застоем, позже окажется важным этапом перед ростом.
Отношения (Карта Таро — Император)
Карта Император — символ стабильности, ответственности, защиты, зрелых чувств. Если вы в отношениях — возможен важный разговор, связанный с будущим, финансами, бытом. Кто-то из партнеров может проявить заботу, уверенность, желание взять на себя ответственность.
Если вы одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который даст ощущение опоры, безопасности, зрелости. Цените тех, кто проявляет заботу не словами, а действиями. Ищите не страсть — а надежность. Иногда любовь — это не огонь, а теплый дом, в который хочется вернуться.
Совет от карт на неделю (Карта Таро — Перевернутый Повешенный)
Повешенный в перевернутом положении говорит:
Вы начинаете выходить из состояния ожидания.
Вы больше не хотите висеть «вверх ногами».
Вы готовы (ы) действовать — но с новым взглядом.
Это время, когда вы освобождаетесь от иллюзий, пересматриваете свои цели, принимаете, что некоторые вещи нужно отпустить, чтобы двигаться дальше. Но вы уже не в пассивности. Вы — в переходе. Вы начинаете видеть ситуацию иначе.
Не торопитесь. Перерыв — не пустота. Это время, чтобы взглянуть на все с другой стороны.
