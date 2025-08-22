Пенный дар богов: история пива и фестивалей в его честь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Напиток, известный еще со времен древних шумеров, сегодня стал культурным явлением мирового масштаба.

Происхождение пива неразрывно связано с развитием первых цивилизаций и становлением земледелия. Первый такой хмельной напиток вполне мог появиться случайно из-за естественного процесса брожения злаков, попавших в воду. В наше время пиво является не только частью культуры многих стран, но также напиток оказывает важное влияние на мировую экономику. О том, какое влияние на хмельную отрасль в России оказал Петр I, как «Сухой закон» в США помог развитию производства безалкогольного пива, как на возникновение фестивалей в честь напитка повлияла свадьба баварского принца и чем заняться на первом фестивале «Балтика Фест» — в материале 5-tv.ru.

История развития пива в мире

История пива уходит в глубочайшую древность. Первые доказательства существования этого пенистого напитка датируются примерно 10-9 тысячелетиями до нашей эры. Народ, населявший древнюю Месопотамию (территория современного Ирака, Сирии и Турции), — шумеры — варили пиво из ячменя и пшеницы. Археологи нашли множество артефактов, подтверждающих это, включая глиняные сосуды с остатками сусла, относящиеся к VII тысячелетию до нашей эры.

Шумеры не ограничивались одним видом зерна: они пробовали использовать разные злаки и обогащали напиток добавками — травами, специями, фруктами и медом. Однако именно ячменное пиво стало важной частью культуры народов Месопотамии.

В Древнем Египте пиво также пользовалось большим уважением и считалось священным даром бога Осириса. Напиток не только пили все слои общества, но еще им платили налоги, расплачивались за труд и несли в жертву богам.

В Европе популярность пива начала расти в Средние века, особенно в монастырях, где монахи начали добавлять хмель, придающий напитку горечь и увеличивающий его срок хранения. К XII веку пиво широко распространилось в таких странах, как Германия и Бельгия. Здесь стали формироваться пивоваренные гильдии, а сам напиток приобрел статус важного экспортного товара.

Знаковым событием стало издание в 1516 году в Баварии закона о чистоте пива, который регламентировал основные ингредиенты: пиво должно было вариться только из воды, ячменя и хмеля. В Новое время пиво стало популярным по всему миру: англичане привезли эль в Америку и Австралию, а голландцы — в Африку и Юго-Восточную Азию.

История развития пивоварения в России

В России пиво известно примерно с X века. Наши предки готовили этот пенистый напиток из солода, хлеба и меда, называя его «пиво» — слово, происходящее от глагола «пить». Пиво использовалось в обрядах, подавалось на пирах и широко присутствовало в повседневной жизни. К XV веку появлялись пивоварни при монастырях, а в эпоху Ивана Грозного производство пива стало подлежать строгому контролю.

Настоящий подъем пивоварения пришелся на XVIII век. Петр I, вдохновленный своим европейским путешествием, пригласил иностранных специалистов и основал пивоваренные заводы в России. Он даже ввел моду на употребление пива при дворе. При нем были установлены первые стандарты качества, которые заметно улучшили вкус напитка. Многие отмечали, что «новое» русское пиво вполне могло конкурировать с европейским.

При Екатерине II в стране стали строить крупные пивоварни, и в первой половине XIX века их число стремительно росло: уже в 1860-х насчитывалось около 200 подобных предприятий.

В современной истории российского пивоварения особое место занимает компания «Балтика» — лидер рынка с долей почти 30% и крупнейший экспортер пива из России.

История «Балтики» началась в 1978 году со строительства завода в Ленинграде. К 1990 году было создано государственное предприятие «Пивоваренный завод „Балтика“», а в ноябре того же года сошло с конвейера первое пиво — 27 тысяч литров. Тогда еще не было единого бренда «Балтика», а продукция выпускалась под разными марками: «Жигулевское», «Рижское», «Адмиралтейское», «Праздничное».

Компания быстро развивалась, и в 1992 году появился собственный бренд «Балтика». Ежегодно выпускалось около 500 миллионов литров напитков, а сегодня производство достигает нескольких миллиардов литров, включая безалкогольное пиво.

История развития безалкогольного пива

История безалкогольного пива началась как ответ на вызовы времени, предложив альтернативу классическому пиву — с сохранением вкуса, но без эффекта опьянения. Массовое производство напитка стартовало в XX веке, причем важным толчком стал «сухой закон» в США. Пивовары, адаптируясь к ограничениям, научились создавать пиво с очень низким содержанием алкоголя. Несмотря на отмену «сухого закона», интерес к безалкогольному пиву сохранился.

Современное безалкогольное пиво появилось в 1970-х годах — первый коммерческий образец был произведен в Чехословакии.

Технологии производства совершенствовались: применялась вакуумная дистилляция для удаления алкоголя после брожения, использовались специальные штаммы дрожжей, которые практически не вырабатывали спирт, а также прерывалось брожение на ранних этапах. К 1980-м годам безалкогольное пиво активно продавалось в Европе и США, ориентируясь на любителей здорового образа жизни, водителей и спортсменов. По данным аналитической компании IWSR, в 2023 году продажи в этом сегменте выросли на 6% благодаря популярности ЗОЖ-трендов. В исламских странах безалкогольное пиво пользуется спросом как халяльный напиток.

В России безалкогольное пиво начало развиваться с 1990-х годов, когда рынок стал открытым для новых идей. Первой крупной компанией, вошедшей в этот сегмент, стала «Балтика». В 2001 году был запущен продукт «Балтика 0» — первое массовое безалкогольное пиво в стране. С тех пор компания постоянно расширяет ассортимент, добавляя новые вкусовые варианты.

Фестивальная культура пива

Пивные фестивали изначально возникли как празднование завершения сбора урожая, а со временем превратились в важный канал для популяризации пива. Первые подобные мероприятия появились в XIX веке.

Самым известным фестивалем пива считается Октоберфест в Мюнхене. Он возник в 1810 году по случаю свадьбы баварского кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Изначально это были скачки и гуляния на лугу, однако пиво быстро стало главным атрибутом праздника. Сегодня Октоберфест длится 16–18 дней в сентябре–октябре и собирает около шести-семи миллионов посетителей, которые за это время выпивают до семи миллионов литров пива. Фестиваль славится не только дегустациями, но и яркими театрализованными шествиями, выступлениями национальных оркестров и другими мероприятиями.

В ХХ веке пивная фестивальная культура распространилась по всему миру — такие праздники стали популярны в Англии, Бельгии, Китае и России.

В сентябре 2025 года компания «Балтика» в честь своего 35-летия организует гастрофестиваль «Балтика Фест». Это яркое событие объединит гастрономию, музыку и культурные развлечения на открытом воздухе. Мероприятие пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв». В программе — гастрошоу, мастер-классы и интерактивные зоны. Среди приглашенных артистов — певица Мари Краймбрери, группы «Дискотека Авария» и «Чайф». Организаторы напоминают, что фестиваль предназначен только для посетителей старше 18 лет. Билеты на «Балтику Фест» доступны на официальном сайте мероприятия.

