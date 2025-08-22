Патрушев: меры поддержки фермеров будут зафиксированы в федеральном проекте

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Астахов; Пресс-служба правительства РФ; 5-tv.ru

Его реализуют в 2026 году.

Меры поддержки фермеров и небольших предприятий будут закреплены в федеральном проекте «Развитие малого агробизнеса», который реализуется в 2026 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время совещания о развитии агропромышленного комплекса.

В совещании приняли участие руководство Минсельхоза РФ и главы регионов Северо-Кавказского федерального округа.

«С 2026 года все меры для фермеров и небольших предприятий будут консолидированы в новом федеральном проекте „Развитие малого агробизнеса“. Это позволит гарантировать отдельный лимит средств. Поддержка охватит ключевые сферы сельхозпроизводства, сбыт продукции и сельский туризм», — поделился он.

Патрушев также отметил, что новый проект позволит гарантировать отдельный лимит средств. По его словам, в текущем году на развитие отечественного агропромышленного комплекса правительство направило более 500 миллиардов рублей. Для аграриев сохраняются условия льготного кредитования и другие меры поддержки.

Кроме этого, на данный момент уже собрано 85 миллионов тонн зерна, из которых 64 миллиона тонн пшеницы.

