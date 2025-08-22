Суд в Италии оставил под арестом подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com/Matteo Nardone

Следующее заседание назначено на 3 сентября.

Суд Болоньи оставил под арестом украинца Сергея Кузнецова, его подозревают в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщило агентство ANSA.

Заседание провели в закрытом режиме, Кузнецова на него доставили из Римини.

Следующее заседание по этому делу состоится 3 сентября. На нем, по запросу прокуратуры, рассмотрят экстрадицию Кузнецова в Германию, уточняет издание.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовал всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Кузнецов был арестован в Римини на основании европейского ордера на арест.

