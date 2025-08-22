Суд в Италии оставил под арестом подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Фото: www.globallookpress.com/Matteo Nardone
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Следующее заседание назначено на 3 сентября.
Суд Болоньи оставил под арестом украинца Сергея Кузнецова, его подозревают в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщило агентство ANSA.
Заседание провели в закрытом режиме, Кузнецова на него доставили из Римини.
Следующее заседание по этому делу состоится 3 сентября. На нем, по запросу прокуратуры, рассмотрят экстрадицию Кузнецова в Германию, уточняет издание.
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако Запад категорически отказался принимать любые обвинения и воспрепятствовал всеобъемлющему международному расследованию.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Кузнецов был арестован в Римини на основании европейского ордера на арест.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.