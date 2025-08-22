Футболиста Мостового поздравил с днем рождения президент ФИФА Инфантино

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar; 5-tv.ru

Это первый раз за последние годы, когда подобное официальное сообщение пришло в Российский футбольный союз.

Президент ФИФА впервые за несколько лет поздравил футболиста из России с днем рождения.

Письмо от Джанни Инфантино получил Александр Мостовой — ему сегодня 57.

«Я выражаю свои самые теплые пожелания», — говорится в тексте.

В разные годы наш полузащитник выступал за «Спартак», португальскую «Бенфику» и испанскую «Сельту». В национальной команде провел 50 матчей и забил десять голов. А в составе сборной Советского Союза выигрывал молодежный чемпионат Европы.

Мостовой рассказал, что раньше получал подобные сообщения, но только в виде СМС. А вот официальные личные поздравления в Российский футбольный союз давно не приходили.

