Футболиста Мостового поздравил с днем рождения президент ФИФА Инфантино
Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavlo Gonchar; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Это первый раз за последние годы, когда подобное официальное сообщение пришло в Российский футбольный союз.
Президент ФИФА впервые за несколько лет поздравил футболиста из России с днем рождения.
Письмо от Джанни Инфантино получил Александр Мостовой — ему сегодня 57.
«Я выражаю свои самые теплые пожелания», — говорится в тексте.
В разные годы наш полузащитник выступал за «Спартак», португальскую «Бенфику» и испанскую «Сельту». В национальной команде провел 50 матчей и забил десять голов. А в составе сборной Советского Союза выигрывал молодежный чемпионат Европы.
Мостовой рассказал, что раньше получал подобные сообщения, но только в виде СМС. А вот официальные личные поздравления в Российский футбольный союз давно не приходили.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.