На пользу или нет? Как жевательная резинка влияет на зубы

Стоматолог Шевченко: жвачка без сахара полезна для полости рта

Фото: © РИА Новости/Михаил Мордасов

Использование подушечек без сахара не может заменить полноценного ухода.

Жевательная резинка без сахара полезна для здоровья полости рта. Об этом изданию Газета.ru заявил врач-стоматолог и глава Профессионального общества гигиенистов стоматологических России Олесь Шевченко.

«Жевательная резинка служит отличным инструментом для гигиены, ведь частые жевательные движения увеличивают скорость слюноотделения. Омывая зубы, слюна помогает избавляться от остатков пищи и нейтрализовать кислотность во рту после еды», — отметил стоматолог.

Миф о том, что жвачка разрушает пломбы, был опровергнут учеными из Российского медицинского университета. Специалисты провели исследование. 80 человек в возрасте от 14 до 24 лет ежедневно получали жвачку без сахара. Эксперимент показал, что регулярное использование резинки предотвращает появление кариеса.

При этом специалисты отмечают, что доказанные полезные эффекты жвачки не заменят полноценного ухода. Ежедневная чистка зубов, использование зубных нитей и регулярные походы к стоматологу — залог здоровых зубов.

