Столица продолжает развивать московский стандарт госуслуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Всего работает 139 центров, включая восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ.

Президиум Правительства Москвы рассмотрел доклад о развитии сети центров госуслуг «Мои документы». По итогам заседания Сергей Собянин поручил продолжить работу по повышению качества и сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг.

Центры госуслуг «Мои документы»

Первый современный центр «Мои документы» был открыт в 2011 году в районе Лефортово. Сегодня в столице работает 139 центров госуслуг, включая восемь окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ. Для посетителей открыто около семи тысяч окон приема и трудятся более 10 тысяч сотрудников. «Мои документы» заменили свыше 1,2 тысячи приемных различных органов власти.

В 2014 году Сергей Собянин утвердил московский стандарт госуслуг, который в 2017 году дополнил проект «Искренний сервис».

Сотрудники офисов «Мои документы» не просто решают вопросы жителей столицы, а стараются найти к каждому индивидуальный подход. Они стремятся сделать чуть больше, чем определено регламентами, чтобы посетитель решил вопрос и ушел с хорошим настроением. Искренний сервис — отличительная черта московских центров госуслуг, в основе которого лежит принцип «человек на первом месте».

В каждом центре доступен единый набор дружелюбных сервисов. Офисы адаптированы для комфортного пребывания маломобильных граждан, а для детей выделена специальная игровая зона.

В центрах госуслуг можно сделать фото для документов, зарядить электронное устройство, распечатать или снять копию, оплатить госпошлины и совершить иные платежи с помощью терминалов в зале или окне приема. Есть и зона обмена книгами, где желающие могут оставить свое издание и взять другое понравившееся, почитать в комфортной обстановке, а также ознакомиться с актуальной афишей городских мероприятий.

С 2011 года количество предоставляемых услуг увеличилось более чем в три раза — со 100 до свыше 300. Практически все их можно получить по экстерриториальному принципу. В 2024 году московские центры «Мои документы» оказали более 15 миллионов услуг.

Наиболее востребованными услугами за 2024–2025 годы являются:

— кадастровый учет или регистрация прав на недвижимое имущество (более 2,4 миллиона обращений);

— оформление и выдача социальной карты (более двух миллионов обращений);

— регистрационный учет граждан Российской Федерации (более 1,8 миллиона обращений);

— выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации (более 1,2 миллиона обращений).

