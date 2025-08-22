В Израиле заявили о скором открытии для ХАМАС «врат ада»

Фото: www.globallookpress.com/Chen Junqing

Если участники радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа не согласятся на условия Израиля по прекращению огня, то для них будут открыты «врата ада». Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников ХАМАС в Газе — до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение группировки», — написал он в соцсети X.

Также Исраэль Кац подчеркнул, что в случае отказа Газа превратиться в Рафахом и Бейт-Хануном. Не так давно эти палестинские города были полностью разрушены в результате массированных бомбардировок со стороны ЦАХАЛ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 августа одобрил план армии по разгрому ХАМАС в Газе с помощью интенсивного огня, эвакуации населения и наземного маневра. Власти страны заявили, что война будет продолжаться до тех пор, пока участники радикального движения не согласятся на их условия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по школе в секторе Газа. В результате произошедшего погибли дети.

