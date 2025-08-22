Рекордный триколор: как поднимают самый большой российский флаг в стране

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин; 5-tv.ru

В Северной столице, на берегу Финского залива установлен самый большой в стране государственный флаг. Его площадь — без малого две с половиной тысячи квадратных метров. Гигантское полотнище установлено на высоте 180 метров. И это тоже национальный рекорд.

Поднятие такого триколора — настоящая спецоперация, которую выполняет целая команда специалистов. Все увидел корреспондент «Известий» Егор Еперев.

После команды самый большой в стране государственный флаг Российской Федерации очень медленно устремляется вверх. В процессе заняты десять человек.

«Сейчас флаг выводят на уровень кровли, а далее со специального компьютера будут контролировать скорость его подъема. А пока можно заметить, как плотно он уложен в специальном контейнере для хранения», — рассказал корреспондент.

Хранится он тоже под рукой, ведь подъем и спуск флага, если позволяет погода, происходит каждый день.

«Это наше помещение для хранения флагов. У нас всегда здесь имеется оперативный резерв для замены. Если, мало ли, полотно выйдет из строя, либо получит повреждения. Мы всегда готовы поменять его достаточно быстро, спустить флаг и поднять новый», — рассказал начальник смены службы технического контроля АО «Зенит-Арена» Олег Хлевной.

«В этом оперативном резерве не может быть меньше четырех полотен, хотя здесь обычно хранится около десяти флагов. Все они в защитных кейсах, а сверху укрыты тентом, чтобы не допустить попадания влаги и пыли», — рассказал корреспондент.

Триколор на вершине флагштока, внутри которого — инженерные коммуникации и оборудование. Их приходится обслуживать постоянно, никакого лифта, только лестница в 18 пролетов и снаряжение с инструментами. Работа не для слабаков.

«Работа эксклюзивная, можно так сказать. Часто захватывает дух. От размеров, объемов, высоты», — поделился альпинист Никита Шемышевский.

Каждый альпинист помнит свой первый подъем.

«Был не очень сильный ветер. Оно так медленно, как река переливалось. Ну и такое ощущение было, я не знаю, гордости за страну, за организацию, за себя, что я тут работаю. До мурашек», — рассказал инженер по эксплуатации Алексей Мельник.

Отшивают этих гигантов из 24 полотен на специальном производстве в Ленинградской области. Там же их ремонтируют и красят. Ткань с помощью экспериментов подбирали долго. Идеальная формула — стопроцентный полиэстер.

«Ткань, прежде всего, не должна впитывать влагу, то есть, соответственно, должна отталкивать. Потому, что если бы у нас была ткань, которая впитывает влагу, флаг бы у нас просто становился еще более тяжелым, и были бы как раз риски его обрыва», — отметил генеральный директор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов.

При подходящей погоде его спускают в 11 вечера. Испортить планы может ветер более 15 метров в секунду, сильный дождь или гроза. Тогда триколор приходится срочно убирать, что не так просто. Обычно это занимает минут 15.

Площадь полотна — 2400 квадратных метров. Эксперты книги рекордов России признали его самым большим в стране.

Флагштоки — тоже рекордсмены, самые высокие в Европе, почти 180 метров. А в мире они занимают третье место. Их превосходят только два флагштока — в Азербайджане и Египте.

Но для петербуржцев и гостей города важны не столько рекорды, сколько само место рядом с флагами. Оно стало для многих особенным. Здесь проводят вечера, встречают рассветы, заводят новые знакомства. Причем простирается территория до еще одного флагштока. Он тоже когда-то был самым большим в Европе.

Сейчас этот флагшток не рекордсмен, но рядом есть каток, который стал самым большим в мире. А он — часть того пространства, которое притягивает людей.

