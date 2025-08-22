Альпинисты почти дошли до застрявшей на Пике Победы россиянки Наговициной

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Сегодня они должны преодолеть отметку в 6400 метров.

Спасатели уже сегодня могут добраться до россиянки Натальи Наговициной. Альпинистка со сломанной ногой больше недели находится на одной из самых сложных вершин в мире — Пике Победы в Киргизии. Ей пытались помочь раньше, но помешали сильный ветер и снегопад.

Сейчас в горах работает съемочная группа «Известий». Наши коллеги — единственные из российских журналистов, кто на месте следит за спасательной операцией. Судя по кадрам, которые они передают, на склонах солнечно, видимость хорошая. Но Пик Победы известен своей непредсказуемостью. Все последние детали расскажет корреспондент Иван Литомин.

Отсюда, из базового лагеря Каркыра, наша съемочная группа на вертолете отправляется в промежуточный лагерь — туда, куда забрасывают альпинистов для акклиматизации. На высоту около трех тысяч метров.

«Добраться до промежуточного лагеря на машине невозможно. Вертолет — единственный транспорт, способный забрать со станции туристов. Там, в промежуточном лагере, целая группа, которая восходила к подножию пика Хан-Тенгри. И мы летим за ними», — рассказал корреспондент.

По-настоящему уникальная возможность побывать в промежуточном лагере альпинистов — сегодня хорошая погода, видно что в горах уже лежит снег, там минусовая температура. И добраться туда даже на вертолете очень и очень не просто.

По словам местных инструкторов, сезон восхождений закончился еще примерно неделю назад. Сейчас с высоты трех-четырех тысяч метров снимают последние группы туристов. С вертолета хорошо видно, что в горах местами уже сходят первые лавины и ледники.

«Вот они — снежные вершины горной цепи Тянь-Шань. Мы подлетаем к промежуточному лагерю, дышать становится тяжело. Но погода позволяет, сейчас будем приземляться», — отметил корреспондент.

Глушить мотор в горах опасно. Времени мало. За пару минут группа туристов и гиды закидывают вещи в салон, запрыгивают сами. Вертолет поднимается в воздух. И у нас есть уникальная возможность увидеть и Хан-Тенгри, и Пик Победы. Мы облетаем их и возвращаемся обратно в базовый лагерь.

Уже после приземления Валерия Михайлова и Розалия Халикова рассказывают: они планировали свой поход к подножию Хан-Тенгри, но как только узнали про то, что случилось здесь с Натальей Наговициной — от своей идеи отказались. Погода в горах была не самая благоприятная, и рисковать альпинистки не стали.

«На нас это все сыпалось, мы понимаем, что это рядом с нами, и это лишнее напряжение, очень сильное напряжение вызывает, конечно. Наверное, поэтому мы и решили не только на погоду ориентироваться, но и на этот случай, потому что не хотелось так же зависать, ждать эвакуацию», — рассказали альпинистки.

Группа спасателей, которая отправилась на помощь застрявшей на Пике Победы россиянке, сегодня должна преодолеть отметку в 6400 метров. При удачном стечении обстоятельств уже сегодня или завтра они должны добраться и до самой Натальи Наговициной. Но пока в лагере об этом говорят очень осторожно.

Последний контакт с альпинисткой был несколько дней назад. Вот эти кадры с дрона. На них видна палатка Натальи и сама альпинистка. И это пока единственное подтверждение, что она жива. Спасательная группа, которая идет к ней сейчас — уже третья. В первой погиб итальянец, который пытался доставить Наталье еду и газовый баллон. Вторая совершила жесткую посадку на вертолете на высоте больше четырех тысяч метров. Сразу несколько человек получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

«Сделано КТ тазобедренного сустава, грудной клетки, поясничного отдела позвоночника. Так, они были госпитализированы в отделении травматологии с диагнозом. У Корнева вывих бедра, задний вывих бедра и ушиб грудной клетки. У Батуева компрессионный перелом», — рассказал врач, травматолог-ортопед Иссык-Кульской областной объединенной больницы Азат Амантуров.

Так же сегодня стало известно, что в базовый лагерь Каркыра в ближайшее время могут доставить еврокоптер — вертолет облегченного типа. Якобы он сможет подняться на высоту больше семи тысяч метров и на тросе спустить Наталью. Но и это пока информация не подтвержденная. У Натальи сломана нога и нет связи. Счет идет на часы. Но надежда на чудесное спасение российской альпинистки все еще остается.

