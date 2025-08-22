ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа

Фото: Reuters/Stringer

В организации призвали власти Израиля принять меры.

В секторе Газа объявлено состояние катастрофического голода. Этот вывод следует из совместного сообщения агентств и гуманитарной организации системы Организации объединенных наций (ООН).

«Более полумиллиона человек в секторе Газа оказались в ловушке голода, характеризующегося повсеместным недоеданием, нищетой и смертями, которые можно было бы предотвратить», — сказано в сообщении, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной ООН.

В организации призвали Израиль принять меры и обеспечить допуск гуманитарной помощи.

Согласно принятой в ООН Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC, или ККС), существует пять уровней продовольственного дефицита. Начиная с третьей ступени фиксируется острая нехватка пищи, а пятая, заключительная стадия, характеризуется как катастрофический голод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нетаньяху объявил о прибытии в сектор Газа. Премьер-министр утвердил планы военных по разгрому ХАМАС и взятию под контроль города. Готовность своей армии он оценил как высокую.

