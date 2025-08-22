Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Киев прекратить удары по «Дружбе»
Фото: Reuters/Bernadett Szabo
Без этого нефтепровода безопасное снабжение государств невозможно.
Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию (ЕК) заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление министров стран Петера Сийярто и Юрая Бланару.
«Физическая и географическая реальность такова, что без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран просто невозможно», — подчеркнули они
Венгрия и Словакия также обратились к Еврокомиссии с просьбой обеспечить стабильность и безопасность поставок энергии после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод.
Сийярто сообщил в тот же день о новом нападении на нефтепровод «Дружба». По его словам, вследствие атаки транспортировка нефти по трубе была снова остановлена.
Ранее глава МИД Венгрии обвинил Украину в подрыве интересов страны из-за удара по нефтепроводу. Тогда он напомнил, что именно из Венгрии поступает значительная доля электроэнергии для Киева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина снова нанесла удар по нефтепроводу «Дружба».
