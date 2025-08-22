В Германии учительница провела 16 лет на больничном и получала зарплату

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

На женщину обратил внимание высший административный суд — теперь ей предстоит подтвердить свой диагноз.

Учительница из Рурского региона находилась на больничном с 2009 года и все это время получала заработную плату. Теперь она должна пройти диспансеризацию и полное обследование. Такое решение приняло верховное административное судонаправление Германии, пишет Der Spiegel.

В материале издания отмечается, что женщина оспаривала это требование в суде, утверждая, что после 16 лет болезни проходить медицинский осмотр — «непонятно» и «необоснованно». Жалоба была отклонена, обследование объявили законным.

Суд указал, что, хотя бездействие властей в течение многих лет действительно трудно понять, это не отменяет права государства требовать проверки физической и психической способности к работе. Это определяется служебной обязанностью: проверять, могут ли преподаватели выполнять свои обязанности.

Теперь медэкспертиза станет решающим этапом: по ее результатам будет определено, сможет ли учительница вернуться к работе или ее следует перевести на пенсионное обеспечение.

