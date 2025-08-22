«Там был мой дедушка»: телезвезда пережила клиническую смерть и увидела тот свет

Фото: 5-tv.ru

Она приняла решение участвовать в шоу «Большой проигрыш», чтобы изменить свою жизнь, а в итоге едва не лишилась ее.

Участница восьмого сезона шоу «Большой проигрыш» Трейси Юкич пережила клиническую смерть во время первого испытания. Телезвезда утверждает, что видела загробный мир. Ее историю публикует издание Us Weekly.

Организаторы шоу привезли участников на пляж и поставили перед ними задачу: пробежать милю (1,6 километра). Во время забега ноги Юкич ощутимо «окаменели», и она потеряла сознание, упав прямо на песок. С помощью других участников женщина смогла завершить дистанцию, однако сразу после прохождения финиша вновь упала и перестала подавать признаки жизни. Ее срочно доставили вертолетом в больницу.

«Ощущение было такое, будто я парю. Потом там был мой дедушка. Тогда я увидела тьму, а за ней — свет, и поэтому знаю, что в тот день я умерла», — рассказала Юкич для документального фильма «Для ТВ сойдет: правда о The Biggest Loser».

Мотивом участия в шоу для Юкич стала борьба с избыточным весом, депрессией и сложностями в личной жизни после беременности и развивающегося кризиса в браке.

«Я подумала, что шоу может изменить меня, мою жизнь, возможно, спасти мой брак», — рассказала телезвезда.

Врач проекта Роберт Хюизенга, который наблюдал за ее состоянием в больнице, отметил, что Юкич была полна решимости продолжать.

«Она действительно была очень злой, когда мы предложили ей уйти домой. Она не хотела сдаваться», — сказал Хюизенга.

В итоге он поддержал решение Трейси вернуться в шоу и начал с ней работу по восстановлению.

После завершения участия в программе Трейси развелась с первым мужем, переехала в Техас, где построила новую семью со вторым супругом и их совместными детьми. Она продолжила заниматься спортом и даже пробежала марафон в Бостоне вместе с доктором Хюизенга, который назвал ее примером для подражания.

