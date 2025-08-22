Объявлена мобилизация: Трамп отправил военные корабли к берегам Венесуэлы
Дональд Трамп отправил военные корабли к берегам Венесуэлы
Это решение — часть операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и крупными картелями.
Корабли США с высокой долей вероятности достигнут берегов Венесуэлы уже к выходным. Решение направить их туда — часть операции администрации президента Штатов Дональда Трампа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступными картелями, уточняет телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
«Два источника, осведомленные о ходе развертывания и говорившие на условиях анонимности, сообщили, что корабли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale движутся к побережью Венесуэлы, на их бортах находятся 4,5 тыс. американских военнослужащих, в том числе 2,2 тыс. морских пехотинцев», — сказано в материале.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал незамедлительно. Он объявил о проведении 23 и 24 августа мобилизации сил Боливарианской национальной милиции. Призыв также распространяется на резервистов и желающих записаться в добровольцы.
«Как верховный главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в эти субботу и воскресенье мы провели этот великий день вербовки и призыва всех ополченцев и ополченок страны, всех резервистов страны и всех граждан, которые желают выйти вперед и сказать империализму: «Хватит этих угроз! Венесуэла отвергает ваши угрозы, потому что хочет мира, и мир будет!» — цитирует лидера Venezolana de Televisión.
Мобилизация пройдет в штаб-квартирах воинских частей, казармах и на площадях по всей стране. В обращении к гражданам Мадуро призвал укреплять единство армии, народа и милиции.
