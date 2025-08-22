Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Мероприятие буквально свяжет несколько поколений музыкантов.

Чуть больше недели остается до главного музыкального события этого лета. Легенды русского рока соберутся под одной крышей на сцене ДК Горбунова.

Нестареющие хиты сыграют те, кто ковал историю отечественной рок-музыки. Участники фестиваля все как один говорят: Горбушка для них — особенное место, со своей непередаваемой атмосферой.

«Для меня это ну какая-то Мекка, во всяком случае, московского рока. На самом деле, здесь всегда было интересно выступать, оно прекрасное по акустике, всегда была хорошая организация, и для меня это одна из лучших площадок в рок-н-роле», — поделился лидер группы «Крематорий» Армен Григорян.

«Атмосфера, она не просто ретроспективная, она как бы такая, когда семейство, спустя годы, собирается вместе что-то отметить, вот у меня такое ощущение», — отметил создатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Раскачают толпу и современные музыканты. Таким образом, фестиваль буквально свяжет несколько поколений рокеров. Армия фанатов соберется в ДК Горбунова 30 августа. Ну а пока легенды русского рока во всю готовятся зажигать в легендарной Горбушке.

