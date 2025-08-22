Логистика или турпоток: кто виноват в бензиновом коллапсе в Приморье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Автомобилисты стоят в очередях на заправках и закупают топливо впрок.

Ситуация с бензином в Приморском крае стремительно ухудшается. Дефицит топлива привел к его резкому подорожанию. Но высокие цены не останавливают водителей, которые вынуждены стоять в очередях по много часов.

Региональные власти объясняют ситуацию наплывом туристов и сложностями с доставкой топлива. А вот что думают сами автовладельцы — выяснил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

АЗС крупных приморских городов в очередях.

Перебои наблюдаются на заправках крупнейшей сети в Приморье — ННК. У компании 130 станций из почти 300 работающих в регионе. Топливо они везут с собственного нефтеперерабатывающего завода в соседнем Хабаровске. И это тоже проблема.

«Отдельные участки федеральной трассы А370, которая проходит через весь регион, сейчас реконструируют. Вот, например, здесь из четырех полос осталось только две. Движение реверсивное, водители вынуждены перестраиваться, из-за этого собираются огромные пробки, в которых вязнут и бензовозы. Из-за этого топливо на конкретную АЗС приходит с опозданием», — отметил корреспондент.

Местные власти утверждают, что виновата не только логистика, но и туристы, которые едут к морю на отдых и запасаются бензином, создавая искусственный ажиотаж среди населения.

«Проведя анализ по сравнению с августом 2024 года, туристический поток идет с превышением на 30%. Они заправляют помимо баков своих машин, также канистры, различные емкости, которые привозят. И действительно, у нас и заканчивается от этого быстро топливо», — отметила министр энергетики и газоснабжения Приморья Елена Шиш.

Ограничений продавцы пока не вводят. Кто успел — тот и заправился.

На фоне перебоев у крупнейшего дистрибьютора цены стали поднимать частные заправочные станции. Сейчас бензин там стоит уже на треть дороже. Это можно понять издалека — очередей здесь нет.

Большинство этих АЗС входит в Приморский топливный союз, который сегодня направил письмо в адрес зампреда правительства. Копия этого документа есть и у нас.

Топливо на Дальний Восток закупается через Петербургскую биржу с двух нефтеперерабатывающих предприятий в Комсомольске и Ангарске. Вот уже полгода предприятия снижают объемы поставок на Дальний Восток.

Из-за дефицита на бирже мелкие АЗС сейчас приостановили работу или вообще закрылись. Как правило, все они расположены в небольших городах и поселках. На действующие станции очередь здесь тянется на километры. Люди ночуют у заправок.

Динамику цен на топливо в регионе на контроль уже взяла Федеральная антимонопольная служба. Предложение частных АЗС увеличить поставки топлива на Дальний Восток ФАС переадресовало властям региона и Минэнерго.

Проблему могли бы решить поставки топлива из соседних регионов, но биржевой дефицит сказывается и на них. Уже отмечаются перебои в Амурской области и на Курилах. Везти топливо из европейской части страны, где оно к слову дешевле, тоже нерентабельно — стоимость транспортировки только еще больше взвинтит розничную цену на бензин.

