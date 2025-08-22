Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По его словам, это помогло бы наладить сотрудничество и уладить все споры.

Все попытки надавить на Москву в вопросе урегулирования украинского конфликта провалились, и теперь в США крепнет идея позвать Россию в НАТО.

Ее озвучил один из самых известных сторонников Дональда Трампа — бывший сенатор от Флориды Мэтт Гетц, который еще недавно был в шаге от кресла генпрокурора. Гетц признает, что вступление Москвы в Североатлантический альянс сейчас звучит как «безумие», но, по его же словам, об этом сейчас всерьез говорят не только республиканцы, но и демократы.

«Вступление России в НАТО помогло бы наладить с ней экономическое сотрудничество, уладить все споры. Мы могли бы быть партнерами. И эта идея уже некоторое время обсуждается экспертами по внешней политике как с правого, так и с левого фланга», — отметил бывший член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц.

Несложно представить себе истерику, которая сейчас царит на Банковой — на фоне многолетних безуспешных попыток выпросить хотя бы обещание о будущем членстве Украины в НАТО. Масла в огонь подливает и то, что Гетц с первых дней конфликта занял жесткую антиукраинскую позицию и даже добился первой в истории отставки спикера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти — за одобрение военной помощи киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.