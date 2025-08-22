За ночь силы ПВО сбили 54 беспилотника над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атаки были совершены в период с 23:00 по 07:00 по московскому времени.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 54 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 21 августа до 07:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

Наибольшее количество беспилотников — 19 — было ликвидировано над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской. Над территориями Белгородской и Орловской — по три, еще два — над Курской областью и один — над Республикой Крым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 21 августа за три часа силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России. В период с 20:00 по 23:00 по московскому времени четыре дрона самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, по два — над Брянской и Белгородской.

