На саммит ШОС в Тяньцзине соберутся более 20 иностранных лидеров

Эта встреча станет самой масштабной за всю историю организации.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине посетят более 20 иностранных лидеров, а также главы десяти международных организаций. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление властей в ходе брифинга для местных и иностранных СМИ.

«22 августа помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь объявил на брифинге для китайских и зарубежных СМИ, что председатель КНР Си Цзиньпин соберется с более чем 20 иностранными лидерами и главами 10 международных организаций на берегах реки Хайхэ», — сказано в публикации агентства.

Предварительно, в мероприятии примут участие главы Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Азербайджана, Армении, Камбоджи, Мальдив, Непала, Турции, Египта, Туркменистана, Индонезии, Лаоса, Малайзии и Вьетнама.

Приглашение на саммит получил также президент РФ Владимир Путин.

Пятый саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября. Это будет самая масштабная встреча за всю историю организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лукашенко собирается встретиться с Си Цзиньпином.

