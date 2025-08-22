«С удовольствием»: SНАМАN готов записать дуэт вместе с Надеждой Кадышевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Артист назвал песни старшей коллеги творчеством, проверенным десятилетиями.

Заслуженный артист России, автор и исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SНАМАN, не против совместной работы с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой. Об этом он рассказал журналистам ТАСС. Как известно, 66-летняя солистка ансамбля «Золотое кольцо» переживает сейчас новую волну популярности, молодые соотечественники заполняют целые стадионы, чтобы услышать ее хиты.

Феномен не остался без внимания коллег. И пока другие тихонько завидуют, SНАМАN заявляет о желании поддержать Кадышеву. Как объяснил сам музыкант, он считает успех Надежды Никитичны более чем заслуженным. Все потому, что ее песни искренние, полные жизни, а потому и остаются в сердцах соотечественников десятилетиями.

«В том, что молодежь любит песни Надежды Кадышевой, в этом нет ничего плохого. Я сам слушаю эти композиции, потому что в них есть искренность, есть жизнь. Поэтому если вдруг такая инициатива будет (записать дуэт. — Прим. ред.), с удовольствием, конечно», — сказал Дронов.

На протяжении многих лет соперницей Кадышевой называли еще одну народную артистку, популяризирующую традиционную музыку — Надежду Бабкину. Последняя, в частности, выдвигала претензии к костюмам солистки «Золотого кольца», не соответствующим историческим канонам.

Ранее, писал 5-tv.ru, Надежда Бабкина прокомментировала конфликт с Кадышевой.

