Геологическая служба США заявила о землетрясении магнитудой 8,0 в проливе Дрейка
новость
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Американские сейсмологи объявили угрозу цунами.
Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка — межконтинентальном пролив, соединяющем южные части Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Американские сейсмологи объявили угрозу цунами для Американского Самоа и Гавайев.
Позже сейсмологи пересмотрели силу толчков — до 7,5. Очаг природной стихии залегал на глубине 10 километров.
Пролив Дрейка омывает берега Южной Америки и Южных Шетландских островов в Антарктиде. Название пролив получил в честь английского мореплавателя, адмирала и известного капера Фрэнсиса Дрейка.