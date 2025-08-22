Геологическая служба США заявила о землетрясении магнитудой 8,0 в проливе Дрейка

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американские сейсмологи объявили угрозу цунами.

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка — межконтинентальном пролив, соединяющем южные части Атлантического и Тихого океанов. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Американские сейсмологи объявили угрозу цунами для Американского Самоа и Гавайев.

Позже сейсмологи пересмотрели силу толчков — до 7,5. Очаг природной стихии залегал на глубине 10 километров.

Пролив Дрейка омывает берега Южной Америки и Южных Шетландских островов в Антарктиде. Название пролив получил в честь английского мореплавателя, адмирала и известного капера Фрэнсиса Дрейка.