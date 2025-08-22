Операторы связи: мошеннических операций в мессенджерах стало меньше на 40%

Мошеннических операций в мессенджерах стало меньше на 40%

Это связывают с ограничением звонков в Telegram и WhatsApp*.

Зарубежные мессенджеры становятся ключевым инструментом для противозаконной деятельности на территории России. По данным правоохранителей, через них вербуют шпионов, координируют диверсии и совершают мошенничества.

При этом иностранные платформы систематически игнорируют запросы российских спецслужб, отказываясь блокировать каналы преступников и террористов. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев — о скрытой угрозе из телефонов.

По коридору суда ведут пособницу киевского режима. За госизмену она проведет в колонии всю молодость, на свободу выйдет через 15 лет. Жительница Крыма была глазами и ушами разведки Украины. Через мессенджер Telegram она отправляла фотографии наших стратегических объектов — вражеским спецслужбам.

Эти фотографии и видео ВСУ использовали для атак по Крыму. А диверсантка получала до 100 долларов за каждый снимок. Вербовка проходила в иностранных мессенджерах через украинские паблики.

«Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве. В том числе в социальных сетях и мессенджерах с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность», — рассказала официальный представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Елена Варламова.

Зарубежные мессенджеры для киевских и западных спецслужб стали основными площадками по вербовке россиян. WhatsApp*, принадлежащий Meta, деятельность которой в России запрещена, и Telegram не реагируют на запросы наших правоохранительных органов, покрывая мошенников, террористов и радикалов.

В Красноярске студент-медик в иностранном мессенджере создал канал с пропагандой международных террористических организаций. Подготовку терактов обсуждали в групповых звонках. Остановить его смогли только сотрудники регионального управления ФСБ. Мессенджер никак не отреагировал.

«Обе эти зарубежные платформы не выполняют требования российского законодательства. И не собираюсь этого делать», — отметил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Операторы связи заявляют о буме мошенничества через зарубежные мессенджеры. Ситуация особенно обострилась в этом году.

«На конец прошлого года из всего числа жалоб на различные действия мошенников, на голосовой трафик в мессенджерах приходилось около 40%. Если сравнивать с итогами первого полугодия, то этот показатель увеличился до 60%», — рассказал руководитель направления по внешним связям сотового оператора Дмитрий Добров.

Под ударом — самые незащищенные и доверчивые люди. В Липецкой области пенсионерка Любовь Духненко лишилась квартиры после звонка через WhatsApp лже-сотрудника правоохранительных органов.

Сотрудники МВД задержали посредника, которому пенсионерка передала сбережения. Но организаторы и деньги — за рубежом. Мошенники воспользовались схемой еще до ограничения звонков в иностранных мессенджерах. Благодаря блокировкам, введенным десять дней назад, число таких преступлений сократилось на 40%, заявляют операторы связи. Для интернет-звонков эксперты советуют переходить на национальный мессенджер МАХ.

«Здесь резко сокращается число мошеннических операций. Потому что уже представители МАХ отчитались: они уже заблокировали более десяти тысяч мошеннических номеров, которые использовались», — рассказал член общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Действовать преступникам и террористам в интернете стало сложнее. В условиях информационной войны цифровая безопасность на первом месте.

