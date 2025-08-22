Природный пожар охватил более 5 тысяч гектаров в Крыму

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

К тушению привлекли вертолеты МЧС.

Крупный природный пожар локализовали в Крыму. По последним данным, огонь охватил более пяти тысяч гектаров.

Населенным пунктам пламя больше не угрожает. Однако сухая и ветреная погода не дает полностью справиться с пожаром.

Горение началось у села Лучевое Советского района. Затем пламя стремительно распространилось на земли Белогорского. Спасатели работают на земле и в воздухе — к тушению привлекли два вертолета МЧС.