Природный пожар охватил более 5 тысяч гектаров в Крыму
38 0
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
К тушению привлекли вертолеты МЧС.
Крупный природный пожар локализовали в Крыму. По последним данным, огонь охватил более пяти тысяч гектаров.
Населенным пунктам пламя больше не угрожает. Однако сухая и ветреная погода не дает полностью справиться с пожаром.
Горение началось у села Лучевое Советского района. Затем пламя стремительно распространилось на земли Белогорского. Спасатели работают на земле и в воздухе — к тушению привлекли два вертолета МЧС.