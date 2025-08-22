Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Бойцы разведывательного подразделения десантников из Бурятии с первого дня принимают участие в специальной военной операции.

Минобороны России опубликовало кадры подготовки снайперов для выполнения боевых задач в зоне спецоперации в Сумской и Курской области.

Метких стрелков для подразделений отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Улан-Удэ тренируют инструкторы, непосредственно выполняющие боевые задачи на линии боевого соприкосновения.

Снайперы-десантники работают парами. Снайперская пара выбирает удобную позицию и изготавливается к стрельбе, оперативно проводится учет и сопоставление всех факторов, влияющих на стрельбу снайпера – направление ветра и дистанция до цели. Второй номер дает целеуказание, а первый номер снайперской пары открывает огонь на поражение.

Первым выстрелом, с дистанции более 1000 метров уничтожается противник. Далее снайперская пара оперативно меняет огневую позицию и продолжает вести прицельный огонь.

На кадрах – уничтожение пехоты ВСУ, снятое через прицел снайперской винтовки в Сумской области. Метким и точным снайперским огнем эффективно уничтожается вражеская пехота.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

