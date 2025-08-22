Работа российского «Курьера» на южнодонецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: МинобороныРФ; 5-tv.ru

Комплекс используется для огневой поддержки штурмовых подразделений, поражения укрепленных целей, ведения разведки и выполнения инженерных задач.

Военнослужащие группировки войск «Восток» продемонстрировали боевые возможности наземного робототехнического комплекса «Курьер» на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).

Благодаря дистанционному управлению, гусеничному ходу и низкому профилю, платформа способна эффективно действовать в условиях плотной застройки и на пересеченной местности.

«Управляется буквально как в компьютерной игре, все по клавишам. Ничего сложного нет. Одни кнопки отвечают за движение турели, другие — за разворот», — рассказал военнослужащий с позывным «Кома».

Платформа зарекомендовала себя как надежное средство поддержки штурмовых подразделений, способное выполнять широкий спектр задач на линии боевого соприкосновения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

